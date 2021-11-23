РИАМО - 23 ноя. Прохождение вакцинации от коронавируса следует совместить еще с одной прививкой. Это необходимо сделать до наступления зимы, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

В начале зимы россияне столкнутся с угрозой заражения не только коронавирусом, но и привычным, хотя и опасным, вирусом гриппа.

«Мы всегда знаем, что происходит подъем гриппа, потом начинаются школьные каникулы (в начале ноября, – ред.), идет небольшое снижение. После возвращения школьников происходит небольшая задержка, и опять подъем заболеваемости гриппом», – рассказал Малышев на радио Sputnik.

До того, как это начнется, следует сделать прививку от гриппа. Так можно будет подготовить организм к вспышке заболевания.

Минздрав России одобрил прохождение вакцинации от коронавируса и гриппа в одно время. При этом ведомство рекомендует вводить препараты в разные части тела.

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