РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 ноя. В подмосковном Королеве построят детский сад на 250 мест до 2023 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое дошкольное учреждение в Королеве появится на улице Академика Легостаева. Проект детского сада отвечает всем современным требованиям, которые обеспечат каждому ребенку максимум возможностей для всестороннего развития.

«Завершено проектирование детского сада для 250 малышей в Королеве. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год», - сказал глава областного Минстроя Владимир Локтев.

Строительство детского сада начнется уже в начале следующего года.

Работы будут вестись в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Московской области.

Проектом предусмотрено строительство 3-этажного здания общей площадью около 3,7 тыс. кв. м. Помимо современных групповых ячеек, в новом образовательном учреждении предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и пищеблок.

На территории детского сада будут обустроены групповые площадки с теневыми навесами, спортивные и игровые зоны, а также площадка для колясок и санок.