РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В городском округе Люберцы порядка 57,7 тысячи человек прошли диспансеризацию и профессиональные осмотры в поликлиниках, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы на сегодня диспансеризацию и профессиональные осмотры прошли порядка 57 770 человек», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в горокруге продолжается вакцинация от коронавируса.

«Около 210 060 жителей округа привились от коронавируса», - добавил Ружицкий.

Узнать адреса прививочных пунктов можно на сайте администрации и Люберецкой областной больницы.