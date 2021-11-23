РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Свыше 60 камер по программе «Безопасный регион» установили в микрорайоне Климовск Подольска в текущем году, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Замглавы администрации округа Александр Громов и гендиректор МУП «СЕЗ» Александр Громов провели обследование многоквартирных домов в микрорайоне Климовск по адресам: улица Рощинская, 23а и Рожкова, 4.

Участники проверили выполнение программы «Безопасный регион». По микрорайону Климовск в текущем году была установлена 61 видеокамера, в том числе 5 камер в доме 23а на улице Рощинской. В доме 4 по улице Рожкова данная работа запланирована на следующий год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программу «Безопасный регион» в Подмосковье усилят, чтобы в новых микрорайонах появлялись опорные пункты полиции и принимались дополнительные меры по защите жителей.