РИАМО - 23 ноя. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» подтвердил лидерство в секторе «Строительство инфраструктуры» рейтинга крупнейших компаний РФ – РБК 500. В общем рейтинге «Мосинжпроект» поднялся на 9 позиций и занял 65 место, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Наш холдинг пятый год входит в первую сотню крупнейших российских компаний по версии РБК и улучшает в рейтинге свои позиции: в позапрошлом году мы были на 99-м месте, в прошлом году - на 74-м, а в этом поднялись на 65-е место», — сказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Он добавил, что среди занимающихся возведением инфраструктуры компаний «Мосинжпроект» улучшает лидерские позиции и продвигается вперед. Кравцов уточнил, что укреплению позиций помогла реализация уникальных проектов.

Так, сейчас активно возводят крупные дорожные объекты, новые ветки и станции столичной подземки, в том числе Большое кольцо метро. Кроме того, возводится Национальный космический центр, который будет одним из крупнейших в мире. В портфель группы компаний входят и объекты в регионах, например, создание крупного общественного пространства «Притяжение» в Магнитогорске.

Кравцов подчеркнул, что главная ценность АО «Мосинжпроект» - коллектив профессионалов, которые могут решать задачи любой сложности и использовать самые передовые технологии при строительстве и проектировании. Это признано на международном уровне.

В этом году компания на 9 позиций поднялась в международном рейтинге 250 крупнейших строительных компаний мира. В ENR’s 2021 Top 250 Global Contractors «Мосинжпроект» разместился на 114 строчке.

Проекты холдинга не раз становились финалистами престижной Международной премии в области недвижимости MIPIM Awards. Победителями премии становились парк «Зарядье» с концертным залом и Дворец гимнастики в «Лужниках».

В рейтинге РБК 500 учитывается чистая выручка по итогам предыдущего года, очищенная от НДС, акцизов и экспортных пошлин. В рейтинг вошли 407 частных компаний, 75 государственных, 7 компаний со значительным государственным и иностранным участием, 7 частных организаций со значительным участием государства и 4 частные организации со значительной долей иностранного владения.