РИАМО – 24 ноя. Запущенный в сентябре благотворительный челлендж «ВСК GO!» за 2 месяца объединил уже свыше 2 тысяч человек со всей страны. Они преодолевают расстояния, конвертируя километры в призы для себя и в деньги для благотворительного фонда «Арифметика добра», сообщает пресс-служба ВСК.

По условиям челленджа, участники могут заниматься любым видом спорта, связанным с преодолением дистанции. Самый «дорогой» километр принесет плавание: 1 км приравнивается к 10. Каждый километр, пройденный на лыжах, оценивается как два. Ходьба за 1 км добавит в копилку 0,5 км, велоспорт - 0,3 км, бег - 1 км.

Еще 8 ноября была преодолена отметка в 150 тысяч километров. По итогам месяца были определены победители, которые продемонстрировали лучшие показатели, за что получили призы.

Сейчас акция продолжается. Принять участие в проекте и внести свой вклад в достижение общей цели может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки данные будут автоматически попадать в личный зачет участника программы и команды, которую он представляет.

«Наш челлендж охватил уже почти всю страну - 78 регионов! Большинство участников зарегистрировалось в Москве - 19,5%. Немного меньше - в Краснодарском крае (10,5%) и Санкт-Петербурге (5,7%). Совсем недавно появились новые участники в Адыгее, Севастополе и далекой Еврейской автономной области. Мы рады такому охвату. Это показывает, что спортом ради своего здоровья и благотворительности занимаются люди из разных уголков России, а мы способствуем этому и добавляем им мотивации», - отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.