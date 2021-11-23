РИАМО - 23 ноя. В 13:40 вторника на Продольном проезде в Москве столкнулись легковой автомобиль и трамвай № 25. В трамвае никто не пострадал, число пострадавших в автомобиле уточняется, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

По предварительным данным, водитель легкового авто не уступил дорогу общественному транспорту. В результате столкновения первая тележка вагона сошла с рельсов.

На Продольном проезде задерживаются трамваи № 11, 17 и 25. Маршруты движения городского транспорта были изменены. Сейчас сотрудники столичного ГИБДД устанавливают подробности происшествия.