РИАМО - 23 ноя. Авиакомпания S7 рассказала об обстоятельствах инцидента с самоубийством пассажира воздушного рейса, летевшего из Шарм-Эль-Шейха в Самару. По словам представителя компании, тело мужчины уже доставили родственникам в России, пишет газета «Известия».

Представитель авиакомпании Татьяна Никифорова рассказала, что после взлета мужчина направился в туалет и провел там много времени, что насторожило бортпроводников, которые вскрыли дверь и обнаружили его без сознания. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в ближайшем аэропорту Каира.

«На рейсе присутствовали три медицинских работника, в том числе реаниматолог, которые проводили сердечно-легочную реанимацию до приземления самолета. В аэропорту Каира пассажира передали местным врачам, но, несмотря на все реанимационные действия, он, к сожалению, скончался», — рассказала Никифорова.

По согласованию с консульством тело мужчины переместили в багажно-грузовой отсек самолета и доставили к родственникам в Самару.

Погибшему было 48 лет. Он жил в Самаре и работал автомехаником, на отдыхе в Египте находился без своей семьи. Причиной самоубийства мужчины могли стать проблемы с психикой.

По словам одной из пассажирок самолета, в начале полета сидевший рядом с ней мужчина «начал трястись, нервничать, перебирать лямку от сумки в руках», а сидевшие рядом с ним женщины попросили бортпроводников пересадить их на другие места.