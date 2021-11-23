РИАМО - 23 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении 866,3 млн рублей на компенсацию бесплатных перевозок врачей на такси, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.
Весной прошлого года врачей также возили бесплатно для забора анализов и оказания помощи пациентам на дому.
Таким образом, с того момента было ежедневно задействовано 500 машин для организации перевозок сотрудников 100 городских поликлиники и больниц.
Организатором перевозок, осуществлявшим взаимодействие с таксомоторными компаниями, является ГУП «Московский метрополитен».
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