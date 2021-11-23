РИАМО - 23 ноя. Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман рассказал, что, придя работать в это культурное заведение, он обнаружил там молельную комнату.

«Когда я вошел в театр и увидел у персонажа Эдуарда (бывший худрук Эдуард Бояков – прим. ред.) в кабинете рабочем горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме всего, когда я обнаружил, что в театре есть комната, где хранятся, например, мощи, целая молельная комната... Где раньше сидели водители, теперь там молельная комната», - сказал Кехман в интервью телеканалу «Москва 24».

Также он рассказал, что многие сотрудники хранили на работе свои иконы. Вскоре все эти вещи планируют отдать хозяевам, но только после того, как разберутся, кому они принадлежат.

Новость об уходе худрука МХАТ появилась пару недель назад. По его словам, уволиться ему предложил сам Владимир Кехман.