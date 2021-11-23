РИАМО - 23 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все мировые страны сталкиваются с проблемой недостаточного уровня вакцинации и ревакцинации населения от коронавируса, сообщает Nation News.

«У них напряженная ситуация, волны идут одна за другой, и все государства сталкиваются с одними и теми же проблемами — недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации», — сказал Песков.

Он отметил, что все мировые государства прикладывают большое количество усилий для повышения уровня массовой вакцинации населения от Covid-19. Также Песков добавил, что сейчас еще рано говорить о новых эпидемиологических ограничениях на время новогодних каникул в России.

Во вторник в России выявили 33 996 новых случаев заболевания коронавирусом. Случаи заболевания зафиксированы в 85 регионах страны.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от Covid-19. По состоянию на 19 ноября, коллективный иммунитет в стране составляет 50,2%. Однако этого недостаточно для полной победы над вирусом.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>