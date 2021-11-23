РИАМО - 23 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал незаконным и неправильным возможное введение санкций США против газопровода «Северный поток – 2», сообщает kp.ru.

«Санкции по «Северному потоку» - это продолжение санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что приостановлен процесс сертификации газопровода. Регулятор считает, что оператор Nord Stream 2 должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

«Северный поток — 2» — новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Новый газопровод, также как и действующий, напрямую свяжет «Газпром» и европейских потребителей, он обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу.