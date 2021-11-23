РИАМО - 23 ноя. Из 245 видов птиц, которые обитают в столице в теплое время года, на зиму остаются около 90. В городе до сих пор можно встретить пеночек-теньковок, горихвосток, зябликов, юрков и дроздов разных видов. К началу декабря эти пернатые улетят на юг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для поисков пропитания и защиты от хищников в городской среде пернатые могут сбиваться в смешанные стаи. Например, объединяются большой пестрый дятел, поползень, пищуха, большая синица, лазоревка, пухляк и королек. Такие стаи можно встретить в парках, скверах и лесах.

«В такой стае легче выживать зимой. Так птицы быстрее находят пищу, а если приближается хищник, то подают тревожный сигнал, и все разлетаются», — пояснил начальник отдела экопросвещения и учета животных дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода» Николай Кудрявцев.

Он добавил, что чаще всего на улицах можно встретить серую ворону, галку, домового воробья, сизого голубя, потому что именно эти птицы находятся в городе круглый год и слетаются на подкормку.

В Москве на зимовку остаются дятлы, в городе стали чаще зимовать кряквы, остальные виды встречаются реже, в их числе большой и средний крохаль, луток, морская чернеть, морянка, синьга и другие северные утки. С запасами на зиму в Москве остаются сойки.

Также зимой в столице остаются птицы-хищники, например, ястреб-тетеревятник. Чаще всего он охотится на голубей, уток или дроздов. Пережидает холода в городе и перелетный ястреб-перепелятник, который ловит воробьев, синиц и дроздов. Эти пернатые хищники скрываются от посторонних глаз, поэтому увидеть их очень сложно.

«В Москве уже видят сны змеи, ящерицы и такие милые грызуны, как орешниковые сони. Тритоны традиционно устроились в опавшей листве недалеко от воды, а лягушки, в зависимости от вида, закопались в ил на дне водоемов или спрятались в укрытиях на суше», — рассказала начальник экоцентра «Конный двор» ГПБУ «Мосприрода» Светлана Подвинцева.

В холодное время года активный образ жизни в Москве продолжают вести белки, зайцы, лисы, бобры, ондатры и мышевидные грызуны, в том числе и самый распространенный их вид — полевая мышь. К зиме они обзаводятся теплым подшерстком, а некоторые меняют цвет своей шубки.