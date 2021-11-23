РИАМО - 23 ноя. Из 245 видов птиц, которые обитают в столице в теплое время года, на зиму остаются около 90. В городе до сих пор можно встретить пеночек-теньковок, горихвосток, зябликов, юрков и дроздов разных видов. К началу декабря эти пернатые улетят на юг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для поисков пропитания и защиты от хищников в городской среде пернатые могут сбиваться в смешанные стаи. Например, объединяются большой пестрый дятел, поползень, пищуха, большая синица, лазоревка, пухляк и королек. Такие стаи можно встретить в парках, скверах и лесах.
Он добавил, что чаще всего на улицах можно встретить серую ворону, галку, домового воробья, сизого голубя, потому что именно эти птицы находятся в городе круглый год и слетаются на подкормку.
В Москве на зимовку остаются дятлы, в городе стали чаще зимовать кряквы, остальные виды встречаются реже, в их числе большой и средний крохаль, луток, морская чернеть, морянка, синьга и другие северные утки. С запасами на зиму в Москве остаются сойки.
Также зимой в столице остаются птицы-хищники, например, ястреб-тетеревятник. Чаще всего он охотится на голубей, уток или дроздов. Пережидает холода в городе и перелетный ястреб-перепелятник, который ловит воробьев, синиц и дроздов. Эти пернатые хищники скрываются от посторонних глаз, поэтому увидеть их очень сложно.
«В Москве уже видят сны змеи, ящерицы и такие милые грызуны, как орешниковые сони. Тритоны традиционно устроились в опавшей листве недалеко от воды, а лягушки, в зависимости от вида, закопались в ил на дне водоемов или спрятались в укрытиях на суше», — рассказала начальник экоцентра «Конный двор» ГПБУ «Мосприрода» Светлана Подвинцева.
В холодное время года активный образ жизни в Москве продолжают вести белки, зайцы, лисы, бобры, ондатры и мышевидные грызуны, в том числе и самый распространенный их вид — полевая мышь. К зиме они обзаводятся теплым подшерстком, а некоторые меняют цвет своей шубки.
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