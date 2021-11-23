РИАМО - 23 ноя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас было бы преждевременно поднимать тему продления новогодних каникул из-за ситуации с коронавирусом, сообщает kp.ru.

Официальный представитель Кремля обратил внимание, что в последнее время в стране наблюдается тенденция по снижению заболеваемости.

«Не стоит забегать вперед, динамика заболеваемости сейчас понижается», - отметил Песков.

Предстоящие новогодние праздники продлятся до 10 января 2022 года.

В России с 30 октября по 7 ноября были объявлены нерабочие дни. Это нужно было, чтобы сдержать рост заболеваемостью коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 33 996 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.

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