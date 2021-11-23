РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В рамках государственной программы «Чистая вода» до 2023 года планируют провести водовод через три поселка городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В округе начаты работы по проектированию водовода через поселки Томилино, Мирный, Октябрьский. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой порядка 42 500 человек, 12 объектов образования и 3 объекта здравоохранения. Сроки окончания работ – конец 2023 года», - сказал Ружицкий.

По его словам, в 2021 году в горокруге выполнили реконструкцию ВЗУ-16 и заменили насосное оборудование. Станция обеспечивает водой более 10 тыс. жителей горокруга. Также у дома №1 на улице Московской построили повысительную насосную станцию. Объект позволит обеспечить качественной водой более 15 тыс. жителей с возможностью подключения около 40 тыс. горожан.