РИАМО - 23 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации в 2021-2022 годах пилотной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Программа создана для того, чтобы адаптировать инвалидов к существующим потребностям работодателей, повысить их конкурентоспособность на рынке труда, помочь в поиске работы.

В программе могут участвовать незанятые россияне с инвалидностью. Однако они должны проживать в столице и не быть зарегистрированными в качестве безработных.

Желающие должны будут подать заявление в один из городских центров занятости лично или онлайн.

В рамках программы разработаны разные формы обучения (очное, очно-заочное). Также участники смогут получить услугу по профессиональной ориентации.

Во время обучения участникам программы будет выплачиваться стипендия - 12 792 рубля в месяц.