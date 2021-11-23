РИАМО - 23 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому столичные промышленные предприятия получат средства для компенсации затрат на приобретение оборудования и прав на результат интеллектуальной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Финансовую поддержку можно будет использовать в том числе на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам на оборудование (включая транспортировку, таможенное оформление, монтаж и пусконаладку), а также на программное обеспечение.

Объем поддержки будет определяться исходя из процентной ставки по кредиту, но он не сможет превысить ключевую ставку Банка России (7,5%). А сумма компенсаций не может превышать 100 млн в год.

По предварительным оценкам, 1 рубль поддержки, переданный предприятиям, позволит привлечь в экономику города более 10 рублей инвестиций.

В роли оператора программы выступит Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Для реализации программы было заключено соглашение с «Альфа-Банком», ВТБ, «Газпромбанком», «Промсвязьбанком», «Россельхозбанком», «Сбербанком» и «Совкомбанком».