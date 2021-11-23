РИАМО - 23 ноя. Столичные власти присвоили приоритетный статус инвестиционному проекту по созданию технопарка «Курский» в Москве, соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5% вместо стандартных 17%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю.

Технопарк «Курский» будет создан в районе столичного Курского вокзала на земельном участке площадью 0,7 га по адресу: Верхняя Сыромятническая улица, д.7, стр.1 и 10 на исторической территории бывшего Московского насосного завода.

Для размещения технопарка планируется строительство нового корпуса площадью 25,3 тыс. кв. м, в котором будут созданы «чистые» комнаты, центр прототипирования, коворкинг и лектории.

Технопарк будет предназначен для размещения компаний, специализирующихся на проведении научных исследований и разработок, в том числе в сферах фармакологии, химической промышленности и IT.

Ожидается, что в технопарке «Курский» будет создано не менее 190 рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 1,6 млрд рублей.

Сейчас в Москве создано 46 технопарков (включая 6 инвестиционных приоритетных проектов по созданию технопарков) общей площадью более 2,4 млн кв. м. В них работают свыше 2 тыс. высокотехнологичных компаний, создано свыше 68 тыс. рабочих мест.

Объем инвестиций в развитие московских технопарков в 2016-2020 годах составил более 53,6 млрд рублей. На 1 рубль налоговых льгот со стороны города приходится 8 рублей частных инвестиций.