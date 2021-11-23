РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска призвали школьников использовать светоотражающие элементы в темное время суток, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Госавтоинспекции округа провели Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в подольской школе №13. Они начали занятия с разбора основных ошибок, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. Ввиду уменьшения светового дня, особое внимание было уделено безопасности пересечения проезжих частей по пешеходным переходам и использованию световозвращающих элементов на одежде.

Учащимся объяснили, что в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Также полицейские выяснили, все ли дети знают, что такое безопасный маршрут от дома до школы, а также у всех ли есть схема такого движения. Завершились занятия интерактивными играми в формате вопрос-ответ и раздачей тематических памяток с рекомендациями по безопасному участию в дорожно-транспортной среде.