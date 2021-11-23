РИАМО - 23 ноя. В Московском регионе термометры уже показывают уверенный минус, водоемы начинают покрываться льдом. Это значит, что наступает сезон моржевания. Присоединиться к любителям зимнего плавания может любой желающий при наличии специальной подготовки, рассказала РИАМО пресс-секретарь клуба «Моржи столицы» Наталья Серая.

«Моржи столицы» - это сообщество любителей зимнего плавания. Неотъемлемой частью встреч моржей является закаливание.

«Для новичков у нас есть специальные занятия, мы их проводим на открытом воздухе. Желательно в такую погоду, когда нет ветра, ведь на ветру переохладиться можно значительно быстрее», — сказала Серая.

В бой, но не сразу

Занятия начинающих моржей в клубе включают три этапа. Первый – пробежка в купальнике. Так человек ощущает температуру «за бортом» и привыкает к ней. Следующий шаг – разминка. Перед погружением очень важно разогреть и проработать все мышцы, лень тут может выйти боком.

Завершающее упражнение – вход в воду. Это первая встреча моржа с прорубью. После нее обязательно нужно согреться, например, выпить горячий чай.

В течение всей тренировки за новобранцами наблюдают опытные моржи. Они заранее выясняют, нет ли у новичков противопоказаний к зимнему купанию, не повредит ли им тренировка. Также «старички» отмечают, как новенькие реагируют на мороз, как быстро начинают дрожать. От этих факторов будет зависеть то, сколько человек сможет находиться в холодной воде.

Серая подчеркнула, что при закаливании важно соблюдать два основных правила: регулярность тренировок и плавное наращивание времени пребывания в условиях низкой температуры.

Домашняя работа

Если нет возможности тренироваться с клубом, а стать моржом очень хочется, то можно начать закаливание в домашних условиях. Это также позволит соблюдать регулярность клубных тренировок при плотном графике.

«Можно готовиться дома, используя контрастный душ. Нужно начинать с обливания ног, обливания по пояс, затем обливания тела полностью и затем с головой. Точно так же, как мы увеличиваем время нахождения в холодной воде, можно увеличивать время под холодным душем», — рассказала Серая.

По ее словам, важно начинать закаливание постепенно и внимательно прислушиваться к реакции организма, ведь опытных любителей зимнего плавания рядом не будет и следить за своим состоянием придется самостоятельно. Весь процесс не должен занимать больше 2 минут.

Тем, кому наскучит контрастный душ, эксперт предложила еще один способ закаливания. Для этого ведро с водой нужно выставить на балкон и дождаться, когда вода покроется тонкой корочкой льда. Затем ведро надо принести в ванную, разбить корку и облить себя. Это не самый простой и удобный способ закаливания, однако он позволит выработать привычку не к холодной, а именно к ледяной воде.

«Видов закаливания много, даже воздушные ванны, когда вы разденетесь и выйдете на холодный воздух, даже на балкон. Это тоже будет закаливание, но начинать нужно с малых интервалов», - добавила эксперт.

Правила безопасности

Перед пробежкой ни в коем случае нельзя пренебрегать разминкой. Если человек разогрелся, у него меньше шансов заработать переохлаждение. Обычно это происходит, если новичок сильно вспотел, остановился и провел некоторое время без движения.

Во время остановки и после завершения тренировки нужно укутаться во что-то теплое, чтобы соблюсти температурный баланс. После нахождения на морозе важно сразу же согреться. Если поблизости нет подходящего помещения, то можно выполнить несколько физических упражнений.

По словам Серой, озноб и дрожь – это один из способов организма согреться самостоятельно благодаря произвольному сокращению мышц. Однако не стоит доводить ситуацию до этого и вовремя заняться согреванием самим.