РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В городском округе Люберцы на улице Шоссейной восстановили лестницу на прошедшей неделе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На прошлой неделе выполнены работы по восстановлению лестничного марша на улице Шоссейной», - сказал Ружицкий.

За неделю в социальные сети и портал «Добродел» поступило 38 обращений от жителей. Из них 28 — по теме содержания автомобильных дорог, 4 — ремонта, 6 — безопасности дорожного движения.