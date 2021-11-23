РИАМО - 23 ноя. В столице завершилась церемония прощания с актером Валерием Гаркалиным. Гроб с телом артиста вынесли из здания учебного театра Российского института театрального искусства – ГИТИСа, передает корреспондент РИАМО.

На улице собрались многочисленные поклонники творчества артиста, его коллеги, друзья и знакомые. Громкие аплодисменты не смолкали, пока катафалк с телом Гаркалина не отъехал от здания.

Похоронят артиста на Миусском кладбище рядом с женой.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Свой творческий путь он начинал в кукольном театре. Россияне полюбили Гаркалина как Кроликова, Шниперсона, Алмазова и Кроликоу из фильма «Ширли-мырли». В этом культовом кино актер сыграл сразу четырех персонажей.

Умер Гаркалин 20 ноября. Причиной смерти стал коронавирус. Артист был госпитализирован в столичную Коммунарку еще 2 октября в тяжелом состоянии.

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