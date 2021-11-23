РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. 24 ноября врачи расскажут беременным и кормящим жительницам подмосковного Красногорска об особенностях вакцинации против гриппа и коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе первой городской больницы.

24 ноября в 12:00 пройдет прямой эфир на тему «Вакцинация от гриппа и Covid-19». По действующим рекомендациям Минздрава РФ по вакцинации против COVID-19 беременным можно вакцинироваться на сроке после 22 недель.

В эфире заместители главного врача Красногорской горбольницы №1 по эпидемиологическим вопросам Гульнара Арсланова и по акушерству и гинекологии Рустем Ибрагимов, а также заведующая женской консультацией Мария Стратонова расскажут об особенностях вакцинации от коронавируса и гриппа беременных и кормящих женщин, также о том, как важно обезопасить себя от инфекции еще во время подготовки к беременности.

Эфир пройдет в Instagram-аккаунте Красногорского роддома: instagram.com/roodom_kgb1.

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