РИАМО - 23 ноя. Суд продлил арест основателю компании Group-IB Илье Сачкову, обвиняемому в государственной измене, до 28 февраля, сообщает «Вечерняя Москва».

Арест предпринимателя был продлен на три месяца и одни сутки. Суммарно Сачков проведет под стражей уже пять месяцев.

Ранее Сачкову было предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд заключил бизнесмена под стражу до 27 ноября 2021 года, а позже отклонил апелляционную жалобу на его арест.

Об аресте Сачкова стало известно 29 сентября. До ареста Сачкова допрашивали как свидетеля по уголовному делу бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее осужденных за госизмену.

28 сентября в штаб-квартире Group-IB в Москве прошли обыски. Причины проведения мероприятий не назывались.

Компания Group-IB является одной из ведущих в России в области кибербезопасности. Организация работает с 2003 года, ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых Ростех, Сбербанк, «Альфа-банк» и «МегаФон».