РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В Подольске жильцы одного из домов попросили депутата и директора УК решить проблему с соседом-дебоширом, обращения в полицию не помогли, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

Во вторник Кулев вместе с директором МЖРП №12 Игорем Базавлуцким провел встречу с жильцами дома №82/13 на Революционном проспекте. Собственники квартир дома неоднократно обращались с жалобами в полицию на неадекватного соседа-дебошира.

В связи с тем, что самостоятельные действия соседей совместно с правоохранительными органами не привели к мирному разрешению вопроса, жильцы обратились к депутату и директору УК с просьбой о содействии.

«Совместно с Базавлуцким выслушали, задали интересующие вопросы и определили ряд мероприятий, которые в ближайшее время будут реализованы», - написал Кулев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске задержали подозреваемого в убийстве мужчины на ж/д станции>>