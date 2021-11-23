РИАМО - 23 ноя. Последний свой спектакль народный артист России Валерий Гаркалин сыграл 20 августа. Это была постановка «Кадриль», сообщила народная артистка РФ Алена Яковлева.

Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 67 лет от коронавирусной инфекции.

Во время прощания с актером в учебном театре Российского института театрального искусства - ГИТИСа Яковлева вспомнила, каким был Гаркалин, когда пришел в Театр сатиры.

«Он пришел еще совсем молодым, восторженным, с этим его горением неумолимым. Первый его спектакль был с Ольгой Александровной Аросевой - «Бедный папа», затем «Укрощение строптивого». А потом у нас с ним был спектакль «Мастер и Маргарита». Мало кто об этом знает, я играла Маргариту, а он - Мастера и Понтия Пилата», - рассказала Яковлева.

По мнению актрисы, уход Гаркалина из театра стал большой потерей.

«У него невероятный актерский дар, он - настоящий самородок, абсолютно самобытен. Он был мудр, интересен и абсолютно предан профессии. Он любил поэзию и обожал жизнь и своих внуков», - поделилась воспоминаниями Яковлева.

Гражданская панихида по артисту в Москве продолжается. С ним пришли попрощаться коллеги, поклонники, друзья и близкие. Гаркалина похоронят на Миусском кладбище.

Актер родился в Москве 11 апреля 1954 года. Он начинал свой творческий путь в театре кукол. Дебют артиста в кино состоялся в 1989 году. Самыми известными работами актера стали роли в фильмах «Ширли-мырли», «Восьмое марта», «Ландыш серебристый». Также он был преподавателем в ГИТИСе. Последние 2 месяца Гаркалин провел в больнице, но победить коронавирус ему не удалось.

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