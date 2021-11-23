РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 ноя. В подмосковном Щелкове полицейские задержали мужчину, ударившего женщину из-за отказа подвинуть тележку в магазине, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками МУ МВД России «Щелковское» в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причинении телесных повреждений местной жительнице установлен и доставлен в отдел полиции уроженец Ивановской области. Конфликт произошел в одном из магазинов, расположенных на улице Шмидта. После словесной перепалки в магазине мужчина догнал женщину на улице и ударил ее по лицу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.