РИАМО - 23 ноя. Мужчина избил другого мужчину в подъезде одного из домов в городе Куровское Орехово-Зуевского округа в ходе ссоры, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пострадавшего мужчину 1982 г.р. госпитализировали из собственной квартиры на Коммунистической улице в городе Куровское. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление был задержан мужчина 1984 г.р.

Выяснилось, что в подъезде дома на Коммунистической улице, на лестничной площадке первого этажа между мужчинами возникла ссора, в ходе которой задержанный нанес несколько ударов ногой по голове пострадавшего.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).