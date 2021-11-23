РИАМО - 23 ноя. В настоящее время правительство России прорабатывает механизмы эффективности деятельности АО «Роснано». Изменения не повлекут невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных госгарантиями, сообщается на сайте Минфина России.

Полный пакет акций компании принадлежит РФ. Сейчас правительство страны определяет ее дальнейшие перспективы, в том числе по выходу «Роснано» из исторического проектного портфеля.

На данный момент уже были приняты решения по изменению состава Совета директоров АО «Роснано». По мнению правительства, это позволит усовершенствовать операционную деятельность компании.

В Минфине РФ подчеркнули, что «Роснано» продолжает работать и выполнять свои обязательства.