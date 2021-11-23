РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 ноя. Глава Королева Игорь Трифонов поздравил сотрудников налоговой службы с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава подмосковного Королева поздравил сотрудников межрайонной ИФНС России №2 по Московской области с профессиональным праздником. Игорь Трифонов отметил, что налоги - это фундамент экономического и социального развития наукограда.

«Именно от добросовестной и кропотливой работы налогового инспектора во многом зависит пополнение бюджета и реализация социальных программ. А это напрямую отражается и на качестве жизни горожан», - сказал Трифонов.

Он вручил сотрудникам налоговой службы грамоты. А по итогам 9 месяцев работы сотрудники Королевской межрайонной инспекции стали одними из лучших в Подмосковье.