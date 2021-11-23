РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 ноя. В рамках проекта «Народный контроль» был проведен мониторинг цен на продукты в сетевых магазинах Щелкова, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Чаще всего руководство не нарушает ценообразование и не устанавливает слишком завышенные цены, однако мониторинг позволяет проанализировать ценовую политику в муниципалитете и регионе в целом», - сказал участник проверки, член партии «Единая Россия» Антон Малинин.

Были проверены сетевые магазины «Дикси», «Пятерочка», «Ашан». Активисты проверяли срок годности продуктов и ценообразование в магазинах. По итогам проверки, нарушений не было выявлено.

Щелковское местное отделение партии ежемесячно осуществляет проверки в рамках партийного проекта «Народный контроль», а также всегда реагирует на конкретные заявления жителей.

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