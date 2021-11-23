РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Около 4 тыс камер видеонаблюдения установлено в подмосковной Балашихе в рамках программы «Безопасный регион», изображение с камер поступает в режиме реального времени в Единую дежурно-диспетчерскую службу города и правоохранительные органы, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Все камеры в округе установлены по единой системе Московской области «Безопасный регион», созданной губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым для обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений административного и уголовного характера.

«Камеры установлены на крупных транспортных развязках, пешеходных переходах, перекрестках, прогулочных зонах, детских площадках, придомовых территориях и городских парках. Также камерами видеонаблюдения оборудуются многоквартирные дома, социальные объекты – детские сады, школы, поликлиники», - говорится в сообщении.

Изображение с камер поступает в Единую дежурно-диспетчерскую службу города и правоохранительные органы. Запись можно получить по запросу в МВД, архив хранится 30 дней. Достаточно обратиться к участковому или в опорный пункт полиции, указав место и время происшествия.