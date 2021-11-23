РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска выявили около 80 нарушителей ПДД у пешеходных переходов округа в ходе двухнедельного профилактического мероприятия, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» проводилось в период с 8 по 21 ноября в целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов в зоне действия пешеходных переходов.

В рамках мероприятия выявили 74 нарушителей, которые не выполнили требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом в движении, и 5 нарушителей за остановку или стоянку на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним.