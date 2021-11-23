РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. В отделении переливания крови Московского областного онкологического диспансера в Балашихе 1 и 2 декабря пройдет акция «Подари надежду» по сбору донорской крови для оказания медицинской помощи онкобольным детям Подмосковья, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Акцию проведут сотрудники благотворительного фонда «Большое сердце».

«Вместе с волонтерами поучаствовать в донации может любой житель городского округа Балашиха. Чем больше участников, тем больше надежды на выздоровление получат наши самые маленькие пациенты! Всем неравнодушным людям, кто откликнется на призыв и придет в эти дни сдавать кровь, сотрудники фонда вручат сувениры с фирменным логотипом», - говорится в сообщении.

Если у кого-то не получится присоединиться к донорской акции, в отделение переливания крови всегда можно приехать в любой другой день - со вторника по пятницу с 8:00 до 12:00. Юным и взрослым пациентам учреждения кровь нужна ежедневно.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 8(495)521-56-38 (отделение переливания крови), 8(925)758-06-79 (фонд «Большое сердце»).

Адрес отделения переливания крови: (корпус №2, административный) Московского областного онкологического диспансера по адресу: Балашиха, ул. Карбышева, 6.