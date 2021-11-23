РИАМО - 23 ноя. С 15 ноября у москвичей появилась возможность заполнить заявку на экспресс-тестирование на коронавирус дистанционно через сайт или мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». 92% проходивших тестирование за неделю воспользовались онлайн-сервисом, сообщает столичный оперштаб.

«И это неудивительно – сервис удобен и значительно экономит время. За неделю москвичи подали онлайн заявку более 40 тысяч раз и сэкономили суммарно более 3 тысяч часов», - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.

Форма заявки простая и понятная. В ней нужно указать ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, СНИЛС или ОМС, дату рождения, пол, телефон и адрес фактического проживания. После ввода данных система выдаст пользователю QR-код, который нужно показать администратору на точке тестирования.

После электронного заполнения заявки можно обратиться на пункт тестирования в течение 2 дней (не считая день заполнения). По QR-коду в течение 15-20 минут можно будет получить результаты.

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции — это быстрая диагностика, которая позволяет за 15 минут с высокой долей вероятности выявить у человека Covid-19.