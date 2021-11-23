РИАМО - 23 ноя. На пересечении Юго-Восточной хорды и Южной рокады построят 7 путепроводов. Этот проект станет частью транспортной развязки на юге Москвы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Транспортную развязку возведут в рамках строительства Южной рокады на участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка. Это сложный инженерный объект, в рамках которого планируется построить 10 искусственных сооружений – 7 путепроводов и 3 подземных пешеходных перехода», – рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Этот участок Южной рокады уже готов на 36%. Сейчас на объекте трудятся более 500 рабочих и задействовано 65 единиц техники.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг – генподрядчик и генпроектировщик участков ЮВХ и Южной рокады) Юрий Кравцов рассказал, как на транспортной развязке идет строительство искусственных сооружений.

«В настоящее время возведены семь из десяти опор путепровода по основному ходу Кантемировской улицы от пересечения с Пролетарским проспектом, пролетное строение готово на 20%, выполняется укрупнение блоков на стапеле и на временных опорах», – объяснил Кравцов.

На съезде с Кантемировской улицы на ЮВХ выполнены 9 из 14 опор путепровода, сейчас там начали возводить пролетное строение.

«Строители приступили к возведению путепровода по основному ходу Кантемировской улицы через Пролетарский проспект, в настоящее время идет строительство подпорных стен», – сказал гендиректор холдинга.

На подземных переходах через Кантемировскую улицу установят лифты для маломобильных граждан. Сейчас там возводят подземную часть, лестничные сходы и лифтовые шахты трех переходов.

На участке Кантемировской улицы от улицы Бехтерева до Пролетарского проспекта идет реконструкция.

«Выполнено переустройство электрических сетей, завершается устройство дождевой канализации и укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия первого этапа», – рассказал Кравцов.

Южная рокада станет частью новой хордовой системы скоростных магистралей столицы наряду с Юго-Восточной, Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. Рокада соединит МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский, Пролетарский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзную и Люблинскую улицы, Варшавское и Каширское шоссе.

Система хордовых магистралей – ключевой проект развития дорожно-транспортного каркаса Москвы. Они соединят периферийные районы города, снизят нагрузку на дорожную сеть центральных районов, МКАД и ТТК. На 65% участков системы уже запущено движение.