РИАМО - 23 ноя. В октябре 2021 года сотрудники службы безопасности Московского метрополитена при увеличении числа досмотров стали обнаруживать меньше потенциально опасных предметов, сообщили РИАМО в пресс-службе метро.

«В октябре 2021 года при досмотрах на входе на станции метро сотрудниками службы безопасности выявлено 17,6 тыс. потенциально опасных предметов, запрещенных к провозу в транспорте. Это на треть меньше, чем в октябре прошлого года. При этом за октябрь досмотр прошли 14,3 млн пассажиров, что на 4,3% больше, чем годом ранее. То есть пассажиры стали реже брать с собой опасные предметы при поездках в метро», - рассказали в пресс-службе.

При этом за октябрь досмотрено 6,9 млн единиц багажа, что на 3,9% больше, чем годом ранее.

«Обращаем внимание, что при входе в метро общий досмотр проходят все пассажиры, но некоторым гражданам уделяют более пристальное внимание. Это те, на кого срабатывают технические устройства. Мы просим с пониманием относиться к таким процедурам. Они занимают немного времени, но позволяют сделать поездки безопаснее», - отметили в пресс-службе.