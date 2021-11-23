РИАМО - 23 ноя. В октябре 2021 года сотрудники службы безопасности Московского метрополитена при увеличении числа досмотров стали обнаруживать меньше потенциально опасных предметов, сообщили РИАМО в пресс-службе метро.
При этом за октябрь досмотрено 6,9 млн единиц багажа, что на 3,9% больше, чем годом ранее.
«Обращаем внимание, что при входе в метро общий досмотр проходят все пассажиры, но некоторым гражданам уделяют более пристальное внимание. Это те, на кого срабатывают технические устройства. Мы просим с пониманием относиться к таким процедурам. Они занимают немного времени, но позволяют сделать поездки безопаснее», - отметили в пресс-службе.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии