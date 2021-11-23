РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Жители Люберец на портале «Добродел» могут проголосовать за обустройство выделенных полос в Московской области в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На голосование вынесены выделенные полосы, которые предлагается организовать за счет переразметки проезжей части и полос для личных автомобилей. Выделенные полосы в сторону Москвы и области предлагается сделать в Люберцах на Новорязанском шоссе», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что такое голосование проходит в регионе впервые. По словам Гержика, выделенные полосы помогут повысить беспрепятственное движение общественного транспорта на 20%.

Проголосовать на портале «Добродел» можно до 5 декабря. Это доступно только для зарегистрированных пользователей. Голосования распределены отдельно по округам в разделе «Опросы».