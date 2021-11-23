РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье выздоровели после коронавируса еще 1913 человек, с начала пандемии в регионе вылечились от инфекции 507 692 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 1871 случай Covid-19, скончались 59 человек с коронавирусом. С начала пандемии в области выявили 576 065 случаев инфекции, умерли 10 060 человек с Covid-19.

Коллективный иммунитет от инфекции в Подмосковье составляет 69,6%. Полностью вакцинацию от коронавируса прошли более 3,9 млн человек.

Прививка от Covid-19 остается единственным надежным способом защититься от заражения. Вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

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