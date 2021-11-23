РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Вопросы расселения аварийного жилья, устройства ребенка в детский сад, незаконного строительства, обустройства освещения и пешеходных переходов и другие обсудили в Отрадненской территории подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Накануне временно исполняющий полномочия главы городского округа Дмитрий Волков провел прием жителей вечером 22 ноября. С насущными вопросами к руководителю муниципалитета обратились более 10 жителей деревень Путилково, Сабурово, Аристово и других. Так, Елена Конева от лица инициативной группы деревни Старое Аристово попросила Волкова содействовать в решении ряда вопросов.

«Наша деревня освещена наполовину. Вторую половину не могут осветить уже четвертый год», - сообщила Конева.

Также она добавила, что на дороге, ведущей от деревни Сабурово до Пятницкого шоссе, нет освещения и пешеходных переходов. Кроме того, автобусная остановка расположена неудобно для жителей Аристова. Вопрос осложняется тем, что на этой территории пересекаются полномочия двух муниципалитетов – Красногорска и Солнечногорска.

Руководитель муниципалитета взял вопросы в работу.

«Впечатления от приема позитивные. Дмитрий Владимирович Волков сказал, что решит все наши вопросы в течение короткого времени. Все они очень важны для жителей», - поделилась впечатлениями Конева.

Волков отметил, что провел выездной прием в Путилкове, чтобы разгрузить очередь из граждан, ожидающих встречи с руководителем муниципалитета, и доказать жителям, что власть открыта.

При этом, по его словам, часть текущих вопросов должны снимать заместители по отраслям.

«Есть вопросы глобального плана. В основном это связано с дорогами, строительством социальных объектов. Здесь, конечно, мы должны быть в диалоге с жителями, где-то брать их в соработничество. Есть много компетентных и профессиональных горожан, готовых быть помощниками», - сказал Волков.

Он отметил, что рад был видеть на приеме активных жителей, старост деревень.