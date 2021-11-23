РИАМО - 23 ноя. В московских дворах за 10 месяцев текущего года произошло 525 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 15 человек, 523 человека получили травмы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что 130 аварий произошло с участием детей, в них пострадали 132 ребенка.

В основном ДТП во дворах происходят из-за того, что водители не предоставляют пешеходам преимущество на дороге.

Также среди наиболее распространенных причин дворовых ДТП - неправильное движение автомобилей задним ходом и нарушение очередности проезда. Кроме того, часто причиной аварий становится неожиданный выезд из-за припаркованного транспорта.

Водителям и пешеходам напомнили о необходимости сохранять бдительность при передвижении по дворам. Это позволит избежать ДТП.

Стало известно, в какое время в Москве чаще всего происходят ДТП с пострадавшими>>