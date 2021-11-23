РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. УК Подольска утеплит входную дверь в одном из подъездов микрорайона Климовск по просьбе жителей, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат округа Олег Паскарь.

Депутаты Паскарь и Наталья Квашенникова совместно с замначальника теруправления в микрорайоне Климовск Романом Ермаковым, директором МУП «СЕЗ» Александром Громовым, представителями администрации и жителями осмотрели выполненный ремонт в подъезде дома №20б на проспекте 50-лет Октября.

«Были покрашены стены, перила, проведена замена окон, провода убраны в короба. Жители просят убрать мусор на чердаке и решить вопрос с входной дверью в подъезд, так как она сильно хлопает (надо настроить доводчик) и ее надо утеплить к зиме. Управляющая компания пообещала все устранить в ближайшее время», - написал Паскарь.