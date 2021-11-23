РИАМО - 23 ноя. Масштабная экспозиция, посвященная Москве, открылась в павильоне России на Всемирной универсальной выставке в Дубае (Экспо-2020). Одновременно с этим столица представит масштабную культурную программу, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

В экспозицию включены ключевые проекты по развитию Москвы в различных сферах – культура, гастрономия, предпринимательство, туризм и другие. В культурную часть презентации войдут концерты, постановки, показы фильмов, арт-проекты и гастрономический фестиваль.

В числе запланированных мероприятий – выступление оркестра «Виртуозы Москвы», модный показ от московских дизайнеров, фестиваль столичного кино. Частью гастрономической программы станет упоминание о презентации гида Michelin по Москве.

Экспозиция столицы проработает до 20 декабря, а культурные мероприятия будут проводится до закрытия выставки в марте 2022 года. Предполагается, что масштабная презентация города поспособствует получению Москвой права на проведение Экспо-2030.

«Мы имеем все шансы принять Всемирную универсальную выставку. У нас есть и опыт, и ресурсы, чтобы провести такое масштабное событие на должном уровне. Программа в Дубае — своего рода презентация возможностей и многовекторного развития современной Москвы, она подчеркивает наши конкурентные преимущества», -отметила заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Итоги отбора станут известны в июне 2020 года. На право проводить у себя Всемирную выставку также претендуют Рим, Одесса, Пусан и Эр-Рияд.