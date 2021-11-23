РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Последние в нынешнем году плановые пожарно-тактические учения провели в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В рамках контрольно-проверочного учения, завершающего годовой план проведения пожарно-тактических учений, личный состав Красногорского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировал условное горение на территории складского комплекса по хранению музыкальных инструментов и автомобильных запчастей.

В учениях была задействована пожарно-спасательная техника, находящаяся в боевом расчете гарнизона.

Пожарными подразделениями были отработаны приемы и способы тушения и проведения аварийно-спасательных работ в зданиях складов и административно бытовых помещениях, взаимодействие с аварийными службами городского округа и службами жизнеобеспечения объекта.

В результате грамотных и слаженных действий участников учения условный пожар был потушен, пострадавшие спасены. При подведении итогов сделан детальный разбор действий каждого пожарного расчета.

«В случае реального возгорания движение огня является чаще всего непредсказуемым. Проведенное тактическое учение дало возможность личному составу на практике приобрести необходимые навыки по тушению пожаров на большой площади в складских помещениях», - сказал руководитель учений, начальник 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области Роман Мирошниченко.