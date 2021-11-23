РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 ноя. Жители Королева до 1 декабря могут сдать старые шины и выиграть сертификат, сообщает пресс-служба городской администрации.

Акция министерства ЖКХ Московской области «Сдай старые шины на переработку!» продлена до 1 декабря. Жители региона и Королева могут сдать ненужные покрышки и получить возможность выиграть сертификат на покупку новых колес.

Для участия в акции нужно привезти старые шины на площадку «Мегабак», сделать фото с шинами на пункте приема и разместить фотографию в своем Instagram-аккаунте с хештегом #сдалшинынаМегабак. После окончания акции министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области выберет самую интересную и креативную фотографию, а ее автор получит сертификат на приобретение новых шин.

С момента старта акции жители Королева отправили на переработку 189 кубометров шин, а в Московской области этот показатель составил более 1,5 тыс. кубометров.

В Королеве площадка «Мегабак» находится по адресу: улица Комитетский лес, 15. Площадка работает с 9:00 до 18:00 ежедневно, кроме понедельника (санитарный день).

Автомобильные покрышки – многогранное вторичное сырье, из которого можно получить резиновую крошку, текстильное волокно и металл, изготовить резиновую подошву для обуви, дорожные настилы и покрытия, и даже коврики для дома.

Помимо автопокрышек на «Мегабак» можно бесплатно привезти старую мебель, бытовую технику, спил деревьев, старые окна, все крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать. Адресный перечень пунктов приема покрышек размещен на сайте Мегабак.рф.