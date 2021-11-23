РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 ноя. Депутат Мособлдумы Олег Жолобов провел историческую беседу с домодедовскими старшеклассниками на тему контранступления советских войск под Москвой, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Жолобов посетил школу №4 в Домодедове. Он рассказал об интересных событиях того времени, героях и знаменательных моментах.

«Всегда откликаюсь на предложения присутствовать на разных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне. Я сам долгое время жил в Волгограде. И 2 февраля, в день освобождения Сталинграда, к нам всегда приходили ветераны, принимали в пионеры – это все не забывается. Хорошо пообщался с ребятами, постарался донести то, почему нашу историю нужно знать и помнить. Интерес учеников был виден, так как все это касается и нашей современной жизни», - отметил депутат.



Ученикам 11 класса также предложили принять участие в областном конкурсе «Помним!», посвященном 80-й годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Старшеклассники попадают в номинацию «сочинение» по возрастной группе. Чтобы стать участником конкурса «Помним!», необходимо отправить заявку на сайте помним50.рф и приложить свою работу. Участие можно принять до 28 ноября. Победители получат подарки.