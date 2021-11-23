РИАМО - 23 ноя. Россиянин покончил с собой в туалете самолета, летевшего рейсом из египетского Шарм-эш-Шейха в Самару, причиной самоубийства мужчины могли стать проблемы с психикой, сообщает Life.

Тело мужчины нашли в туалете. Чтобы вскрыть дверь туалета, пассажирам и бортпроводникам пришлось снимать ее с петель.

Три врача, которые были на борту самолета, попытались реанимировать мужчину, однако спасти россиянина не удалось, и борт совершил посадку в Каире. На земле тело мужчины переместили в багажное отделение, и борт снова вылетел в Самару с опозданием примерно на 5-6 часов.

Погибшему было 48 лет. Он жил в Самаре и работал автомехаником, на отдыхе в Египте находился без своей семьи. Известно, что во время отпуска мужчина писал своей жене, что любит ее.

Причиной самоубийства россиянина могли стать проблемы с психикой. Очевидцы рассказали, что перед посадкой на рейс мужчина вел себя странно и постоянно разговаривал сам с собой. Родственники погибшего подтвердили его нарушения психики и рассказали, что такие проблемы начались у мужчины после ДТП, в которое он попал в Таиланде.

Арестован мужчина, устроивший дебош на борту самолета Стокгольм – Москва>>