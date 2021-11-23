РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 ноя. Выходить на поверхность водоема, покрытого тонким льдом, крайне опасно, однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности, сообщается в группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Для предотвращения несчастных случаев ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп, а при переходе водоема группой необходимо соблюдать дистанцию друг от друга 5–6 метров.

Замерзший водоем лучше перейти на лыжах, при этом крепления лыж должны быть расстегнуты, чтобы при необходимости быстро их сбросить. Если есть рюкзак, его необходимо повесить на одно плечо, что позволит легко освободиться от груза в случае, если лед провалится. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках, если каток оборудуется на водоемах, то катание разрешается лишь после тщательной проверки прочности льда и при толщине его не менее 25 см.

При чрезвычайной ситуации необходимо сразу обращаться за помощью в Единую службу спасения по телефону — 112.

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