РИАМО - 23 ноя. Полиция в Ленинском городском округе получила заявление о краже на сумму более 800 тыс. рублей. Подозреваемая была задержана, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

О краже личного имущества сообщил 50-летний местный житель. Из дома в селе Молоково были похищены личное имущество, ювелирные украшения и деньги на сумму более 800 тыс. рублей. По подозрению в совершении кражи была задержана 53-летняя сиделка, которая присматривала за 96-летней бабушкой заявителя.

На досмотре сотрудники правоохранительных органов изъяли денежные средства и ювелирные изделия, которые были вшиты под подкладками на верхней одежде подозреваемой. Также в сумке женщины нашли ранее похищенную шубу, деньги и ювелирные украшения.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас она находится под стражей.