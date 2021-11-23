РИАМО - 23 ноя. После прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве выздоровел еще 5351 пациент. С начала пандемии число вылечившихся от Covid-19 в столице составляет 1 739 891, сообщает городской оперштаб.

В Москве выявили еще 2749 случаев заражения Covid-19. За сутки госпитализированы 975 человек. На аппаратах ИВЛ в больницах находятся 669 Covid-пациентов.

С начала пандемии в столице выявили 1 924 168 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 33 542 человека с Covid-19, в том числе 96 пациентов с инфекцией умерли за минувшие сутки.

Победить пандемию позволит массовая вакцинация. В столице сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в местах работы выездных бригад в популярных у горожан локациях.